Dad ka Ganacsada Carruurta Yar-yar oo Xukunno Lagu Riday.

Sagaal iyo toban qof ayaa dalka Indonesia lagu helay dambiga ka ganacsiga ugu yaraan 34 carruur ah oo dhallaan ah. Hoggaamiyaha kooxda, oo ah haweeney 70 jir ah oo lagu magacaabo Lie Siu Luan, ayaa lagu xukumay 7 sano oo xabsi ah, halka dadka kale lagu kala xukumay 3 ilaa 6 sano oo xabsi ah.
Qaar ka mid ah dhallaanka ayaa loo qaaday Singapore, halka kuwo kalena lagu iibiyay Jakarta intii u dhaxaysay 2023 iyo 2025.
Qaar ka mid ah carruurta waxaa la geeyay xarun agoomaha lagu xannaaneeyo, balse weli lama oga waxa ku dhici doona ama ay la kulmi karaan. Kiiskan ayaa iftiimiyay dhibaatada sii socota ee ka ganacsiga carruurta ee Indonesia, taas oo ay sii hurinayaan waalidiin aan doonayn ama aan awoodin inay korsadaan carruurtooda.