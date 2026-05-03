Senatar ka Tirsan Jamhuuriga Oo Trump Ugu Baaqay Inuu Dib u Weeraro Iran Haddii Aysan ka Jawaabin Dalabkii Maraykanka.

Senator-ka Jamhuuriga ah Lindsey Graham ayaa sheegay in Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu “dhammaystiro hawsha” Iran, isla markaana uu dib u bilaabo weerarro militari haddii Tehran ay sii waddo “dabeecaddeeda kicinta ah.”
Isaga oo la hadlayay wargeyska Ingiriiska ee Financial Times, Graham wuxuu sharxay in Mareykanku u baahan yahay inuu “furo marin-biyoodka” si uu u jebiyo ismari-waaga, isagoo tilmaamay in tani ay u baahan tahay tallaabooyin militari oo ka adag kuwii hore.
Wuxuu yiri: “Waxaan leenahay awood aan ku kordhin karno isu- socodka maraakiibta.”
La-taliyaha Trump ee u dhow ayaa intaa ku daray in Mareykanku uu qaadi karo “isku darka tallaabooyin kasta oo lagama maarmaan ah si loo bilaabo qulqulka” maraakiibta, isla markaana “cadaadiska laga qaado Iran.”
Wuxuu sii raaciyay: “Haddii taasi aysan dhicin, waa inaan ka hortagnaa Iran oo aanan u oggolaan inay adduunka ku qasabto dalabyo iyo shuruudo.”