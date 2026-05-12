Shabakad Qarsoon oo Warshado Saliid ah Oo ku yaalla Shiinaha Oo la Ogaaday Inay Taageertay Iran

Shabakad qarsoon oo warshado saliid ah oo ku yaalla gobolka Shandong ee dalka Shiinaha ayaa si hoose u sii taageeraysa dhaqaalaha Iran, iyadoo noqotay marin muhiim ah oo ay Tehran uga faa’iideysato si ay uga gudubto cunaqabataynta Mareykanka.
Dhowr boqol oo mayl meel u jirta halka la filayo in Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu kula kulmo Donald Trump, ayaa waxaa ka jira nidaam dhaqaale oo muddo dheer shaqeynayay, kaas oo lagu sifeynayo saliid Iran laga keeno si loogu suuq geeyo suuqyada caalamka, kadibna loo beddelo shidaal iyo kiimikooyin ay isticmaasho dawlada dhaqaalaha labaad ee ugu weyn dunida.
Warshadahaas yar-yar ee loo yaqaan “teapot refineries” ayaa si aan rasmi ahayn u noqday laf-dhabarta qeyb ka mid ah sahayda saliidda Shiinaha, iyadoo lagu qiyaaso in ay farsameeyaan qiyaastii shan meelood meel saliidda dalkaas uu isticmaalo. Inkastoo saliiddaasi inta badan laga reebo xogta rasmiga ah, haddana falanqeeyayaal ayaa sheegay in ay badanaa ka timaaddo ilo cunaqabatayn saaran tahay oo ay ku jirto Iran.
Mareykanka oo cadaadis xooggan saaraya Tehran si uu u jaro ilaha dhaqaale ee Iran, ayaa hadda wajahaya caqabad sii ballaaranaysa, iyadoo Shiinuhu uu si cad u diiday xayiraadaha Washington, isla markaana uu ku adkaysanayo in shirkadihiisu ay sii wadaan ganacsiga ay u arkaan mid sharci ah.
Arrintan ayaa hadda si toos ah u soo gashay miiska wada-hadallada adag ee u dhexeeya Washington iyo Beijing, xilli Xi Jinping iyo Donald Trump ay wajahayaan xiisad siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo sii xoogeysaneysa.