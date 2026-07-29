Shan Askari Oo Kenyaan ah oo Lagu Dilay Weerar ka Dhacay Mandheera

Shan askari oo ka tirsan ciidammada amniga Kenya ayaa lagu dilay dagaal dhexmaray iyaga iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalkani wuxuu ka dhacay deegaanka Wantey Dam ee gobolka Mandheera, oo ku dhow xadka Soomaaliya, xilli ay ciidammadu ku jireen kormeer subaxnimadii Talaadada.
Ciidamada Kenya ayaa bilaabay hawlgal ay ku fashilinayaan kooxdaas oo weerarka soo qaaday. Qarax nooca waddada la dhigo ah, kaas oo lagu dhuftay gaadhi gaashaaman oo ciidanka gurmadka ah, kaas oo burburay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sannado badan dagaal kula dawlada geeska, waxayna weerarro joogto ah ka geystaan deegaannada xadka ku dhow sida Mandheera iyo Garissa, iyaga oo bartilmaameedsada ciidammada iyo dadka rayidka ah.