Shirka Nabadaynta Beelaha Gadabuursi iyo Ciise Oo ka Furmay Gaarisa iyo Ergadii labada Dhinac oo la Dhaariyay by Heemaaln August 3, 2026 August 3, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 19 Salaadiinta Somaliland oo ka Hadlay Colaada Gpbolada Galbeedka Madaxwayne Cagjar Oo Sheegay In Aqoonsiga Somaliland Uu DDS u Fiican Yahay. Iiraan oo War ka soo Saartay Safiirka Dhawaan Israa’iil u Magacowday Somaliland. NEWS Kim Jong Un oo Ergay gaar ah u Diray Magaalada Tehran.(Sawirro) 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post “Gaadiidkii Xalay lagu Gubay Deegaanada Saylac Waxay ku Timid Farsamo Xumada Xukuumada Ciro. next post Canada Oo Oggolaatay In Dalkiisa Lagu Celiyo Nin Somali ah Oo loo Haysto Weerar Argagixiso.