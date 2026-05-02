Shirkad Mareykan ah Oo Burburtay kaddib Saameynta Dagaalka Iran

Wararka ayaa tilmaamaya in Spirit Airlines, oo ahayd mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada qiimaha jaban ee ugu caansan Mareykanka, ay si lama filaan ah u joojisay dhammaan howlaheedii duulimaad,
Kadib markii ay wajahday xaalad dhaqaale oo aad u culus. Shirkaddan oo la aasaasay sanadkii 1990-meeyadii, isla markaana muddo ka badan 34 sano adeeg bixinaysay, ayaa si weyn loogu yaqaanay tikidhada jaban iyo adeegyada ay dadka dakhligoodu hooseeyo ku safri karaan. Si kastaba ha ahaatee, isbeddello dhaqaale oo isdaba-joog ah ayaa ugu dambeyn ku qasbay inay hawlgabka gasho.
Warbixinadu waxay sheegayaan in sababaha ugu waaweyn ee burburka shirkadda ay ka mid yihiin kororka xad-dhaafka ah ee qiimaha shidaalka diyaaradaha, kaasoo si toos ah ula xiriira xiisadaha sii kordhaya ee Bariga Dhexe, gaar ahaan kuwa ku lug leh Iran. Kororkaasi wuxuu culays weyn saaray shirkadaha duulimaadyada, balse Spirit Airlines oo ku shaqeysa nidaam qiimo jaban ayaa si gaar ah ugu nuglaatay, maadaama faa’iidada ay ku shaqeyso ay tahay mid aad u xaddidan, isla markaana aysan awood u lahayn inay si fudud u kordhiso qiimaha tikidhada.
Dhanka kale, shirkaddu waxay la kulantay tartan adag oo kaga yimid shirkado kale oo waaweyn oo Mareykan ah, kuwaas oo bilaabay inay hoos u dhigaan qiimaha duulimaadyadooda si ay ula tartamaan suuqa low-cost-ka, taasoo si weyn u wiiqday dakhliga Spirit. Waxaa intaas dheer in shirkaddu ay lahayd deymaha culus oo ururay sannado badan, iyadoo isku dayo hore oo lagu doonayay in lagu badbaadiyo – sida inay la midoowdo shirkado kale ama ay hesho maalgelin cusub – ay dhammaantood fashilmeen.
Markii ay xaaladdu gaartay heer aan la xakameyn karin, maamulka shirkadda ayaa go’aansaday in si buuxda loo joojiyo duulimaadyadii, iyadoo diyaaradaha la dhigay isla markaana la hakiyay dhammaan safarradii hore loo qorsheeyay.
Tallaabadan ayaa si weyn u saameysay kumannaan shaqaale ah oo hal mar wajahaya shaqo la’aan, halka rakaab badan oo tikidhadoodu horey u jirtay ay ku xayirmeen garoomada diyaaradaha gudaha iyo dibadda.
Falanqeeyayaasha dhaqaalaha iyo duulista ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid astaan u ah nuglaanta warshadaha duulimaadyada, gaar ahaan marka ay dhacaan qalalaase caalami ah sida dagaallo iyo xiisado siyaasadeed. Waxay sidoo kale muujinaysaa sida ay shirkadaha qiimaha jaban ugu adkaan karto inay sii noolaadaan marka kharashaadka aasaasiga ah sida shidaalka iyo dayactirka ay si degdeg ah u kacaan.
Inkastoo wararkan ay yihiin kuwo culus, haddana waxaa muhiim ah in la sugo xaqiijin rasmi ah oo ka timaada shirkadda lafteeda ama hay’adaha duulista, maadaama xiritaanka shirkad sidan u weyn ay tahay arrin si weyn u saameyn karta dhaqaalaha iyo safarka gudaha Mareykanka iyo caalamkaba.