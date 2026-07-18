Sideed Qof Oo ku Dhimatay Weerar Ukarine ku Qaaday Bakhaaro ku Yaala Ruushka.

Siddeed qof ayaa ku dhintay 62 kalena way ku dhaawacmeen ka dib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay duqeeyeen laba bakhaar oo ay leedahay shirkadda ugu weyn ee online waxku iibisa ee Wildberries ee Ruushka, , sida ay sheegeen mas’uuliyiinta Ruushka.
Toddobo dhimasho iyo 25 dhaawac ah wax ay ka dhaceen bakhaar ku yaal magaalada Tambov, oo qiyaastii 295 mayl (475km) koonfur-bari ka xigta Moscow. Hal qof oo dhimasho iyo 37 dhaawac wax ay ka dhaceen bakhaar kale oo Wildberries ah oo ku yaal Elektrostal oo ku yaal gobolka Moscow.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in weerarradu lagu bartilmaameedsaday “xarumo waaweyn oo saadka ah” kuwaas oo loo isticmaalay “in lagu bixiyo qaybo la mamnuucay oo loogu talagalay wax soo saarka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo qalabka hagitaanka”.
Wuxuu intaas ku daray in Ukraine ay sidoo kale duqeysay bartilmaameedyo ku yaal Badda Azov, Badda Madow, iyo Crimea oo ay Ruushka ku darsaday.
Muuqaallo aan la xaqiijin oo laga soo qaaday goobtii uu ka dhacay mid ka mid ah weerarrada bakhaarada ayaa muujinaya olol iyo qiiq madow oo aad u badan oo ka soo baxaya dhisme ballaaran oo saadka ah, iyadoo tobanaan shaqaale ah ay ku ordayeen meel baabuurta la dhigto.