Somaliland Oo Caawa ku Dhawaaqday Xiliga uu Furmayo Shirka Nabadaynta Beelaha Gadabuursi iyo Ciise by Heemaaln August 1, 2026 August 1, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 2 Puntland Oo Dhaliishay Dadka Barxada Garaowe Ugu Dabaal-degayay Xuska Somalialnd Farmaajo oo sheegay in Muuse Biixi, uu Aqbalay Midnimada Soomaaliya Siciid Deni Oo Xasan Sheekh Ku Eedeeyay Inuu Burcad-badeed Ka Abaabulay Puntland! Maraykanka oo Gantaal La Eegtay Markab Shidaal Oo Hindiya leedahay, 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Yurub Oo Dalbaday Markab Dagaal Oo Dheeraad ah si loo Difaaco Israel