Taliyaha Ciidamada Danab ee Somaliya Oo Ugu Denbaytii Galay Magalada Garoowe.

Taliyaha Ciidamada Danab ee Somaliya, Gen.Jimcaale Takar ayaa hadda galay Garoowe, ka dib todobaadyo uu ku sugnaa Laascaanood, iyada oo wadaxaajoodyadii dhexmaray waxgaradka Gobolka Nugaal & Xukuumadda Puntland ay soo afjareen xiisaddii ka taagnayd xidhiidhkiisa Dowladda Federaalka ah.
Wasiirrada Arrimaha-gudaha iyo Caafimaadka ayaa hadda la kulansan Gen.Jimcaale, iyada oo laga wada-hadlayo wadashaqaynta isaga iyo dowladda Puntland.
Ma cadda in taliyuhu uu la wada shaqayn doono Puntland iyo Dawlada Fadaraalka Somaliya ee soo dirsatay iyo in uu mid u go’i doono. See less