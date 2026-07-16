Thursday, July 16, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Taliyaha Ciidamada Danab ee Somaliya Oo Ugu Denbaytii Galay Magalada Garoowe.

by Heemaaln
0 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail
A+A-
Reset

Taliyaha Ciidamada Danab ee Somaliya, Gen.Jimcaale Takar ayaa hadda galay Garoowe, ka dib todobaadyo uu ku sugnaa Laascaanood, iyada oo wadaxaajoodyadii dhexmaray waxgaradka Gobolka Nugaal & Xukuumadda Puntland ay soo afjareen xiisaddii ka taagnayd xidhiidhkiisa Dowladda Federaalka ah.

Wasiirrada Arrimaha-gudaha iyo Caafimaadka ayaa hadda la kulansan Gen.Jimcaale, iyada oo laga wada-hadlayo wadashaqaynta isaga iyo dowladda Puntland.

Ma cadda in taliyuhu uu la wada shaqayn doono Puntland iyo Dawlada Fadaraalka Somaliya ee soo dirsatay iyo in uu mid u go’i doono. See less