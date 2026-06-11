Trump Oo ka Hadlay Sababta Uu Caawa u Baajiyay Weerarkii Uu ku Qaadi-lahaa Iran.

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadda soo dhigay barta bulshada ee Truth:
Anigoo ka duulaya in wada-hadallo lala yeeshay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran la gaadhsiiyay heerkii ugu sarreeyay ee hoggaanka Iiraan, lana ansixiyay, waxaan aniga oo ah Madaxweynaha Maraykanka, joojiyay duqaymo loo qorsheeyay Iiraan caawa fiidkii.
Wada-hadalladii iyo qodobbadii ugu dambeeyay, labadaba fikrad oo tafatiran, ayaa lagu ansixiyay dhammaan dhinacyada ay khuseyso, oo ay ku jiraan Mareykanka, Israa’iil, Sacuudi Carabiya, UAE, Qadar, Turkiga, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Masar, iyo kuwa kale.
Xayiraadda Badda waxay ahaan doontaa mid si buuxda u dhaqan gasha ilaa laga dhammeeyo tan – Waqtiga iyo goobta saxiixa oo lagu dhawaaqi doono waqti yar.
Dhinaca kale Iran oo uga digtay Mareykanka ‘gariir aan dhammaad lahayn’
Sarkaal sare oo Iiraani ah oo uga digay Maraykanka in la gelin doono “qariir aan dhammaanayn”.
Mohammad Bagher Ghalibaf, afhayeenka baarlamaanka Iran ahna madaxa gorgortanka, ayaa ku sheegay qoraal uu soo dhigay barta X in “xeeladaha khaldan iyo go’aamada degdegga ah ay dib u dejin doonaan dhammaan guddiga oo dhan si ka xun sidii hore”.
Waxa uu sheegay in go’aamadan ay “qarxi karaan kaabayaasha tamarta iyo suuqyada”, abuurista “gariir aan dhammaad lahayn oo aad ku xayirnaan doonto sannado badan”.
“Waxaad arki doontaa Iran oo sidii hore ka ka duwan,” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay.
Waxay timid ka dib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabay in Mareykanka uu Iran u weerari doono si “aad u adag caawa” uuna qabsan doono jasiiradda Kharg.