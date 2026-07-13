Trump oo Shaaciyey in dib loo soo Celiyey Go’doomintii Dekedaha Iran

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu dib u soo celisay go’doominta maraakiibta ka ganacsata dekedaha Iiraan, isagoo sheegay in aan loo oggolaan doonin wax markab ah inuu ka soo baxo ama galo dekedaha dalkaas. Trump ayaa xusay in amarkan uu dhaqangelayo isla maanta, taasoo sii xoojisay xiisadda ka dhex aloosan Mareykanka iyo Iiraan.
Trump ayaa sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay istaraatiijiyadda Mareykanka ee lagu kordhinayo cadaadiska lagu saarayo Tehran, kaddib markii uu ku eedeeyay dowladda Iiraan inay jebisay heshiisyo hore isla markaana ay sii waddo falal halis gelinaya ammaanka gobolka iyo isu socodka maraakiibta ee marin-biyoodka muhiimka ah ee Hormuz.
Go’aanka cusub ayaa la filayaa inuu si weyn u saameeyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga badda, maadaama dekedaha Iiraan ay yihiin marin muhiim u ah dhoofinta shidaalka iyo badeecooyinka kale. Khubarada dhaqaalaha ayaa ka digaya in haddii xiisaddu sii kororto ay saameyn ku yeelan karto suuqyada caalamiga ah, gaar ahaan qiimaha shidaalka, maadaama marin-biyoodka Hormuz uu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan ee shidaalka dunida laga dhoofiyo.
Warbaahinta Al Jazeera iyo ilo kale oo caalami ah ayaa sheegay in Trump uu sidoo kale carrabka ku adkeeyay in ciidamada badda Mareykanka ay xoojin doonaan howlgallada ay ka wadaan gobolka si loo hirgeliyo go’aankan. Dhinaca kale, mas’uuliyiinta Iiraan ayaa hore u sheegay inay u arkaan tallaabooyinka noocan ah kuwo sharci-darro ah isla markaana ay ka jawaabi doonaan haddii la carqaladeeyo maraakiibtooda.
Ku dhawaaqista Trump ayaa timid xilli ay sii xoogeysanayaan iska horimaadyada siyaasadeed iyo militari ee u dhexeeya labada dal, iyadoo falanqeeyayaashu ay ka cabsi qabaan in xaaladdu isu beddesho iska horimaad ballaaran oo saameeya amniga Bariga Dhexe iyo ganacsiga caalamiga ah.
Si kastaba ha ahaatee, weli lama shaacin faahfaahinta buuxda ee sida go’doomintan loo dhaqan gelin doono iyo saameynta tooska ah ee ay ku yeelan doonto maraakiibta caalamiga ah ee isticmaasha marin-biyoodka Hormuz.