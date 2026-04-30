Ururka Caalamiga ah ee Gaadiidka Cirka Oo Somaliya ka Bilaabay Tijaabada Nidaamka Duulista Hawada

Ururka Caalamiga ah ee Gaadiidka Cirka (IATA) ayaa Soomaaliya ka bilaabay tijaabada nidaamka Billing and Settlement Plan (BSP), taas oo loo arko horumar muhiim ah oo lagu casriyeynayo adeegyada maaliyadeed ee la xiriira duulimaadyada, iyadoo si rasmi ah loo qorsheynayo in nidaamkan si buuxda uga shaqo bilaabo dhammaadka bisha May 2026.
Mashruucan ayaa taageeraya qorshaha dowladda Soomaaliya ee kobcinta waaxda duulista hawada iyo ballaarinta isku xirka caalamiga ah, xilli baahida safarrada cirka ay sii kordhayso sababo la xiriira qurba-joogta Soomaaliyeed iyo xiriirka ganacsi ee sii xoogeysanaya ee Afrika iyo Bariga Dhexe.
Marxaladda tijaabada waxaa ka qeybgalaya afar shirkadood oo socdaal iyo dhowr diyaaradood oo dalka ka howlgala, oo ay ku jirto Ethiopian Airlines. Marka si rasmi ah loo daahfuro bisha May, nidaamkan ayaa loo furi doonaa in ka badan 300 wakiil oo socdaal iyo dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqeeya Soomaaliya.
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya, Maxamed Faarax Nuux, ayaa sheegay in Soomaaliya ay joogto marxalad muhiim ah oo isbeddel ah, isagoo xusay in dowladda federaalku ay dadaal xooggan ku bixisay dib u dhiska iyo casriyeynta nidaamka duulista rayidka ah si Muqdisho loogu beddelo xarun muhiim ah oo isku xirta Geeska Afrika.
Dhankiisa, Madaxweyne ku xigeenka IATA ee Afrika iyo Bariga Dhexe, Kamil Alawadhi, ayaa bogaadiyay tallaabada dowladda Soomaaliya, isaga oo sheegay in hirgelinta nidaamkan ay qeyb ka tahay dadaallada lagu dardargelinayo adeegyo maaliyadeed oo ammaan ah, hufan, isla markaana jaban.