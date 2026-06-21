Wadahadallo xasaasi ah oo Albaabada u Xiran yihiin Oo Uga socda Dalka Switzerland Iran iyo Maraykanka

Wadahadallo xasaasi ah oo albaabada u xiran yihiin ayaa uga socda dalka Switzerland, halkaas oo Madaxweyne Ku-xigeenka Mareykanka JD Vance iyo saraakiil Mareykan ah ay kula kulmayaan wafdi ka socda Iran, iyadoo Pakistan iyo Qatar ay dhexdhexaadinayaan wada-hadallada.
Sida uu sheegay diblomaasi la hadlay CNN, wada-xaajoodyadu waxay diiradda saarayaan colaadda ka taagan Lubnaan, marinka muhiimka ah ee Hormuz iyo barnaamijka nukliyeerka Iran. Ilo xog-ogaal ah ayaa sheegay in labada dhinac ay ku jiraan wada-hadal furan oo muujinaya dadaallo diblomaasiyadeed oo socda.
Dhanka kale, Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii kordhiyay cadaadiska saaran Tehran. Inkastoo JD Vance uu sheegay in horumar hordhac ah laga sameeyay wada-hadallada Switzerland, Trump ayaa wareysi uu siiyay Fox News ku hanjabay in Mareykanku dib u bilaabi doono duqeymaha isla markaana uu la wareegi doono Marinka Hormuz haddii aan heshiis la gaarin Iran.
Xiisadda Lubnaan ayaa sidoo kale si weyn u saameynaysa rajada laga qabo guusha wada-hadallada. Tehran ayaa Sabtidii ku dhawaaqday inay xirtay Marinka Hormuz kadib duqeymo dhimasho sababay oo Israel ka fulisay Lubnaan. Hase yeeshee, ciidamada Mareykanka ayaa beeniyay in Iran ay si buuxda u maamusho marinkaas istiraatiijiga ah ee maraakiibta caalamiga ah.