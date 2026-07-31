Waqooyi Bari oo Qayb ka Noqotay Mashruuc ku kacaya Malaayiin Dollar.

Barnaamijka Wadajirka ah ee Haweenka, Nabadda iyo Ilaalinta (WPP II) waa mashruuc ay si wadajir ah u hirgelinayaan Dowladda Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay, kaas oo ujeeddadiisu tahay xoojinta doorka haweenka ee nabad-dhisidda iyo ilaalintooda. Barnaamijku wuxuu gaari doonaa ku dhowaad 6,000 oo qof oo ku kala nool gobolka Banaadir, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Puntland, Galmudug, iyo Waqooyi-bari Soomaaliya.
Kulankii Guddiga Hagidda Mashruuca ee Muqdisho lagu qabtay 27 Luulyo 2026 ayaa lagu ansixiyey qorshaha fulinta iyo mudnaanta sannadka koowaad. Mashruuca waxaa maalgelinaya Kanada iyo Norway, waxaana wada hirgelinaya Wasaaradda Haweenka, UN Women, UNDP, iyo UNTMIS, si loo taageero ajandaha Haweenka, Nabadda iyo Amniga ee Soomaaliya.