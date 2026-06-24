Nato Oo Caddeeyay Doorkii Taliyaanigu ku Lahaa Dagaalkii Iran Iyo Italy Oo Dhalecaysay Hadalkaasi

Talyaaniga ayaa dhaleeceeyay hadal ka soo yeeray Xoghayaha Guud ee NATO oo ku saabsanaa isticmaalka saldhigyada milatari ee Maraykanka ee Talyaaniga ee dagaalka lala galay Iran.
Isagoo ka jawaabaya dhaleeceynta Donald Trump ee ahayd in xulafada NATO aysan Maraykanka siin taageero ku filan, Mark Rutte ayaa u sheegay Fox News in Yurub ay dhab ahaantii noqotay “goob awood lagu muujiyo” oo Maraykanku adeegsado.
Wuxuu yiri:“500 diyaaradood oo Maraykan ah ayaa ka duulay saldhigyada Maraykanka ee Talyaaniga si ay u taageeraan Hawlgalka Epic Fury. Sidaas darteed taageeradayadu aad bay u ballaaranayd.”
Rutte ayaa sidoo kale sheegay in intii uu socday dagaalka, inta u dhexeysa 4,000 ilaa 5,000 diyaaradood oo Maraykan ah ay ka hawlgaleen saldhigyo ku yaal Yurub.
Si kastaba ha ahaatee, Wasaaradda Difaaca Talyaaniga ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in hadalladaas ay bixiyeen “sawir gebi ahaanba khaldan”, maadaama aan la kala saarin noocyada duulimaadyada.
Wasaaraddu waxay adkaysay in Talyaanigu uu oggolaaday kaliya duulimaadyo “farsamo, sahay iyo aan dagaal toos ah ahayn” oo Maraykanka uu ka fuliyo gudaha dalka, iyadoo ku saleysan heshiisyada jira ee labada dal.
Waxay sidoo kale sheegtay in marka codsiyo ka baxsan qaab-dhismeedkaas la keeno, Talyaanigu aanu oggolaan.
Dowladda Talyaaniga ayaa ku adkaysatay in aysan oggolaan in dhulkeeda iyo saldhigyadeeda loo isticmaalo hawlgallo dagaal oo toos ah oo Maraykanku ka fuliyo gudaha Iran, isla markaana doorkeedu uu ku koobnaa kaliya taageero farsamo iyo mid sahay.