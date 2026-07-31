Xamaas Oo Ogolaatay Heshiiska Trump Ee Hubka Dhigista Iyo Falcelinta Caalamka Iyo Israel

Xamaas ayaa sheegtay inay ogolaatay wareejinta hubkeeda culus, taas oo qayb ka ah heshiiska ay la gashay Guddiga Nabadda ee Trump, ay ku xiran tahay in Israa’iil ay joojiso “dhammaan noocyada gardarrada” isla markaana ay ciidamadeeda kala baxdo Qasa.
Bayaan ay soo saartay, kooxda ayaa sheegtay inay si “mas’uuliyad iyo si wanaagsan” ah uga wada xaajootay heshiiska, iyadoo ay jirto “is-afgarad qaran oo u dhexeeya kooxaha Falastiiniyiinta.”
Waxay sheegtay in ballanqaadka Israa’iil ee ah inay joojinayso weerarrada ka dhanka ah Qasa uu yahay “shardi aasaasi ah” oo lagu sii wadi karo heshiiska.
Xamaas ayaa sidoo kale sheegtay in heshiisku uu dhigayo in la geeyo ciidamo caalami ah oo ilaalin ah, isla markaana la damaanad qaado xaqa “is-maamul iyo go’aan-qaadasho,” iyo in la dhiso dowlad Falastiini ah oo madax-bannaan.
Wasiirka Amniga Qaranka ee garabka midig ee Israa’iil, Itamar Ben Gvir ayaa waxaan la aqbali-karin ku tilmaamay Heshiiska Xamaas iyo Trump.
Isagoo qoraallo ku daabacay Telegram iyo X, wuxuu sheegay in qabyo-qoraalka heshiiska ee uu soo bandhigay Guddiga Nabadda uu yahay “mid aan Israa’iil aqbali karin.”
Wuxuu sheegay in oggolaanshaha joojinta “ciribtirka gacan-ku-dhiiglayaasha ka tirsan ururka argagixisada” ay si dhab ah u oggolaan lahayd Xamaas “inay dib isu abaabusho si ay u diyaar garowdo xasuuq kale.”
Wuxuu intaas ku daray in Israa’iil ay tahay inay sii waddo beegsiga bartilmaameedyada ku sugan Qasa, wuxuuna mar kale ku celiyay hadallo hore oo ku saabsan “dhiirrigelinta dadka inay ka haajiraan” gobolkaas.
Sidoo kale safiirka Israa’iil u fadhiya Qaramada Midoobay, Danny Danon, oo wareysi siiyay CNN ayaa shaki galiyay heshiiskan.
Wuxuu sheegay in Israa’iil ay “rajaynayso hirgelinta” heshiiska, inkasta oo uu muujiyay shaki, isagoo ka hadlay Xamaas: “Waa inaan xaqiijinaa waxa ay sameynayaan, ee ma aha waxa ay sheegayaan.”
Wuxuu sheegay in arrinta ugu weyn ay tahay hub-ka-dhigista, isagoo faahfaahiyay shakiga ah in Xamaas ay “ciyaar samaynayso” iyadoo hubka meelaha u kala wareejinaysa halkii ay ka baabi’in lahayd.
“Hub-ka-dhigis micnaheedu waa in hubku ka baxo Qasa,” ayuu yiri, isagoo intaas ku daray inay sidoo kale ka dhigan tahay in Xamaas aysan gacanta ku hayn hubkaas.
Trump Oo uga mahadceliyey heshiiska Xamaas?
Waxay intaas ku dartay in hubka culus ee ay Xamaas wareejiso lagu kaydin doono mas’uuliyadda Guddiga Qaran ee Maamulka Gaza (NCAG) ee hoos yimaada Guddiga Nabadda.
Madaxweyne Trump ayaa qoraal uu ku daabacay barta Truth Social ku sheegay: “Tani waa tallaabo weyn oo muhiim ah oo ka mid ah hirgelinta Qorshaha 20-ka Qodob ee Trump. Heshiiska waxaa loo fulin doonaa marxalado si taxaddar leh loo qorsheeyay.
Marka hub-ka-dhigistu la dhammaystiro, ciidamada Israa’iil way ka bixi doonaan, Ciidanka Xasilinta Caalamiga ahna wuxuu la shaqayn doonaa booliis cusub oo Falastiini ah si uu mas’uuliyadda uga qaato in Qasa ay ammaan u noqoto dadka deggan iyo dalalka deriska la ah.”
Wuxuu sidoo kale u mahadceliyay dhexdhexaadiyeyaasha Masar, Qatar iyo Turkiga.
Wakaaladda Wararka Faransiiska ee AFP ayaa sheegtay, iyadoo soo xiganaysa warbaahinta dowladda Masar, in Qaahira ay martigelin doonto kulan ay yeeshaan dhexdhexaadiyeyaasha Qasa oo ku saabsan wejiga labaad ee qorshaha xabbad-joojinta.
UK oo baaq dirtay ka dib heshiiska Xamaas iyo Trump
Wasiirka Arrimaha Dibadda UK, Ed Miliband, ayaa soo dhaweeyay warka sheegaya in Xamaas ay shuruud ku xirtay hub-ka-dhigis, wuxuuna sheegay in “diiradda hadda la saarayo sidii si buuxda loo hirgelin lahaa Qorshaha 20-ka Qodob.”
Bayaankiisa oo soo dhigay baraha bulshada ayuu ku sheegay : “Tani waxay ka mid tahay ka bixitaanka ciidamada IDF ee Qasa iyo in dhammaan dhinacyadu ixtiraamaan xabbad-joojinta.”
Miliband wuxuu sheegay in xaaladaha Qasa ay “wali yihiin kuwo aad u xun,” isla markaana Israa’iil ay “si degdeg ah u joojiso xannibaadaha aan la aqbali karin ee saaran gargaarka.”
Wuxuu intaas ku daray in UK ay sii wadi doonto la shaqeynta dhammaan saaxiibadeeda si loo “soo afjaro colaadda Qasa iyo khatarta argagixisada ee ka imaanaysa Xamaas.”
Xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka oo heshiiska hub dhigista Xamaas ku sheegay “tallaabo kale oo weyn”
Waxaan hadda idiin soo gudbin karnaa hadal ka soo baxay shirka golaha wasiirrada Mareykanka ee ka socda Camp David.
Donald Trump weli kama uusan hadlin heshiiska nabadda, balse Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka, Marco Rubio, ayaa soo qaaday arrinta hub-ka-dhigista shuruudda leh ee Xamaas, isagoo ku tilmaamay “tallaabo kale oo weyn.”
“Waa arrin ay dad badan u maleeyeen inaanay marnaba dhici doonin. Waa inay dhacdaa. Laakiin xaqiiqda ah inay xitaa ku heshiiyeen arrintaas waa mid dhab ah oo la gaari karo,” ayuu yiri.
Trump oo shaaciyey sida Israa’iil u aragto heshiiska uu la gaaray Xamaas
Isagoo ka jawaabaya su’aal ay warbaahintu weydiisay, Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu “is-fahan” la leeyahay Israa’iil oo ku saabsan hub-ka-dhigista Xamaas.
“Israa’iil aad ayay ugu faraxsan tahay,” ayuu intaas ku daray.