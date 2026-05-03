Xiisad Diblomaasi Oo ka Dhex-qaraxday Dalka Spain iyo Israel Markii Israel Xirtay Dad u Ololeeya

Dowladda Spain ayaa cambaareysay xiritaanka mid ka mid ah muwaadiniinteeda oo ay Israa’iil xirtay.
Ninkan ayaa ka mid ah laba qof oo u ololeeya Falastiin oo weli xiran, kuwaas oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa kolonyo gargaar oo u socotay Gaza, balse lagu qabtay meel ka baxsan xeebaha Giriigga.
Ciidamada Israa’iil ayaa xiray laba qof, oo ay ku jirto muwaadin u dhashay Brazil, iyagoo ku qabtay biyaha caalamiga ah kadibna u gudbiyay Israa’iil si “su’aalo loo weydiiyo”.
Dad kale oo badan oo markii hore lagu qabtay markabka ayaa la sii daayay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Spain, José Manuel Álvarez, ayaa ku tilmaamay xariggaas “sharci darro”, wuxuuna ka digay in tallaabadaasi ay sii xumeyn karto xiriirka labada dal.
Israai’l ayaa sheegtay in dadkaasi ay xiriir la leeyihiin urur u shaqeeya magaca Xamaas.
Kolonyada, oo ujeedkeedu ahaa in la jebiyo xayiraadda Israa’iil ee Gaza lana geeyo gargaar bani’aadamnimo, ayaa markii hore dhalisay cambaareyn caalami ah, iyadoo in ka badan 170 qof oo u ololeeya arrintan la xiray.