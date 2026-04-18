Xoghayaha Golaha Iskaashiga Khaliijka Oo ka Digay in Dagaalka Iran Uu Dib u Bilaabmo

Xoghayaha Guud ee Golaha Iskaashiga Khaliijka (GCC) Jassem Albudaiwi ayaa ka digay in haddii dagaalka Iran iyo gobolka uu sii socdo uu noqon doono musiibo dunida oo dhan saameysa.
Wuxuu sheegay in dalalka Khaliijka ay weli doonayaan in ay la yeeshaan xiriir deggan oo Iran ah isla markaana ay muddo dheer dadaal ugu jireen hagaajinta xiriirka Tehran.
Albudaiwi ayaa xusay in dalalka Khaliijku ay rabaan Iran oo noqota lamaanaha dhabta ah ee nabadda iyo xasilloonida gobolka taageera.
Wuxuu intaas ku daray in sii socoshada xiisadaha ay keeni karto cawaaqib culus isagoo carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in xal lagu gaaro wadahadal iyo diblomaasiyad.
Waxaan rajeyneynaa in wada hadalladu guuleystaan haddii kale Ilaahay baa og waxa dhici doona ayuu yiri isagoo ku celiyay in fashilka uu noqon karo musiibo saameysa gobolka Khaliijka iyo dunida oo dhan.
Ugu dambayn wuxuu ugu baaqay beesha caalamka inay adeegsato dhammaan fursadaha iyo saameynta ay leedahay si loo gaaro xal nabadeed oo waara.