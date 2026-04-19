Ruushka: Wadahadallada nabadda ee Ukraine ma aha mudnaantayada ugu sarreysa

HNN: Su’aasha ku saabsan sii wadista wadahadallada ma aha mudnaantayada ugu sarreysa, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Sergej Lavrov shir ka dhacay Antalya ee Turkiga, sida ay qortay Kyiv Independent.
Wadahadallada nabadda ee lala leeyahay Ukraine ma aha mudnaanta ugu sarreysa ee Ruushka, ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Sergey Lavrov 18-kii Abriil shir ka dhacay Antalya Diplomacy Forum ee Turkiga, iyadoo wadaxaajoodyadii uu Mareykanku dhexdhexaadinayay ay weli hakad ku jiraan.
Wadahadalladii ugu dambeeyay ee saddex geesoodka ahaa ee u dhexeeyay Ukraine, Ruushka iyo Mareykanka ayaa dhacay 16-kii Febraayo, halka kulan kale oo la qorsheeyay dabayaaqadii Febraayo oo markii dambe loo raray horraantii Maarso la baajiyay wax yar ka hor weerarradii Mareykanka iyo Israa’iil ku qaadeen Iran.
“Waqtigan xaadirka ah, arrinta dib u bilaabista wadahadallada ma aha mudnaantayada ugu sarreysa. Cidna kuma qasbin wadahadal,” ayuu yiri. “Mar walba waxaan ku shaqeyn jirnay mabda’ ah in haddii dhinaca kale diyaar yahay, annaguna diyaar nahay.”
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku booriyay Washington iyo Moscow labadaba inay dib u bilaabaan geeddi-socodka, isaga oo sheegay inuusan aaminsanayn in wadahadalladu gebi ahaanba istaageen.
Inkasta oo hakad jiro, Kyiv waxay isku dayday inay sii waddo dadaallada, iyadoo ay weli jiraan khilaafaad muhiim ah, gaar ahaan dalabaadka dhuleed ee Ruushka.
Ukraine waxay ku doodeysaa in joojinta dagaalka laga amba qaado xadka, halka Ruushku ku adkeysanayo in ciidamada Ukraine ay ka baxaan qaybo ka mid ah Donbas ka hor heshiis kasta, dalabkaas oo ay Kyiv diiday.
Hoos u dhaca dhaq-dhaqaaqa diblomaasiyadeed waxaa sidoo kale saameeyay mashquulka ergooyinka Mareykanka Steve Witkoff iyo Jared Kushner, kuwaas oo ku lug leh wadahadallo la xiriira Iran.
Ergooyinkaas ayaa soo jeediyay in wadahadallada lagu qabto Mareykanka, balse Zelensky wuxuu sheegay in Ruushku doorbidayo meelo kale sida Turkiga ama Switzerland.
Kyiv waxay rajeyneysaa in booqasho suurtagal ah oo ay sameeyaan Witkoff iyo Kushner ay dib u soo nooleyn karto wadahadallada, inkasta oo jadwalkooda uu weli hubanti la’aan yahay. Sarkaal Mareykan ah oo arrintan ka war haya ayaa 15-kii Abriil u sheegay Kyiv Independent in Washington ay ka fikirayso safar ay ergooyinku ku tagaan Ukraine.
