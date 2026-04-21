Xoghayaha guud Qaramada Midoobay Oo ka Hadlay Xaaladan Cakiran Ee Iran Iyo Maraykanka

Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in diblomaasiyada si buuxda loo dhaqangeliyo islamarkaana lagu noqdo miiska wada-hadalka xili ay sii dhamaanayso xabad joojintii Mareykanka iyo Iiraan.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay iyo ergaygiisa gaarka ayaa dadaal adag ku bixinaya sidii loo kordhin lahaa wakhtiga xabad joojinta, gobolkana looga badbaadin lahaa inuu markale dagaal ka qarxo.
Trump wuxuu ku hanjabay inuu dagaalka dib ugu laaban doobo hadii aan heshiis la gaadhin saacadaha kooban ee xabad joojinta, dhankeeda Iiraan waxay sheegtay iney diyaar u tahay dagaalka hadii laga fursan waayo.