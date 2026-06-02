𝐒𝐩𝐚𝐢𝐧: Ma-jiro ka ka Qayb-galka Dagaal ka Dhan ah Iran.

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Spain, Jose Manuel Albares, ayaa xaqiijiyay in dalkiisu aanu ka qayb qaadan doonin dagaal kasta oo ay Maraykanka iyo Israa’iil kula jiraan Iran, isaga oo sheegay in Madrid aysan taageeri doonin tallaabo kasta oo sii hurin karta colaadda.
Wareysi uu siiyay Financial Times, Albares wuxuu sheegay in Spain ay aaminsan tahay in xal militari aanu jirin oo lagu dhammayn karo xiisaddan, isagoo ku baaqay in lagu dhaqmo sharciga caalamiga ah halkii laga adeegsan lahaa xoog iyo dagaal.
Spain ayaa ka mid ah dalalka ugu adag ee gudaha Midawga Yurub uga soo horjeeda dagaallada gobolka, waxayna bishii Maarso kala baxday safiirkeedii Israel.