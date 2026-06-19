“Aniga Marna Ma Baryayo Trump”R/Wasaraha Talyaniga Oo si Adag Ugu Jawabatay Trump

Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga, Giorgia Meloni, ayaa si adag uga jawaabtay hadalkii Donald Trump ee ahaa: “Sawir ayay iga baryaysay, waana u naxariistay.”
Meloni oo kacdoon gudaha ah la kulantay ayaa tiri:
“Hadallada Donald Trump gebi ahaanba waa kuwo la iiga been abuurtay, runtii waan ka naxay. Ma garanayo sababta Madaxweynaha Mareykanka uu sidan ula dhaqmayo xulafadiisa, maadaama aysan tani ahayn markii ugu horreysay ee arrintan oo kale dhacdo.
Waxaan kaliya oran karaa waa wax laga xumaado inuusan muujin isla waynidaas marka ay timaado cadawga reer Galbeedka iyo kuwa Mareykanka, halka hoggaamiyeyaasha qaar uu ula dhaqmo si aad u hoosaysa.
Si kastaba ha ahaatee, hal arrin waa inuu xusuusnaadaa: aniga iyo Talyaanigu marna ma baryno.”