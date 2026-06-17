Aqalka Cad ee Maraykanka Oo soo Saaray Qoraalka Heshiiska Is-afgaradka Ee Iran iyo Mareykanka

Aqalka Cad ayaa soo saaray qoraalka is-afgaradka u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka. Dukumentigan, oo si elektaroonik ah loo saxiixay, ayaa la qorsheeyay in saraakiil Iiraani ah iyo kuwo Maraykan ah ay si rasmi ah ugu kala saxiixdaan munaasabad ka dhacaysa Switzerland maalinta Jimcaha.
Qoraalka la daabacay wuxuu ka kooban yahay 14 qodob.
Qodobka koowaad wuxuu dhigaya in Maraykanka iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, iyo sidoo kale xulafadooda ku lug leh dagaalka hadda socda, ay ku dhawaaqayaan joojin degdeg ah oo joogto ah oo lagu soo afjarayo dhammaan hawlgallada militari ee dhammaan jihooyinka, oo ay ku jirto Lubnaan.
Waxa kale oo ay ballanqaadayaan inaanay weerar ama hawlgal militari isku qaadin, inay ka fogaadaan hanjabaad ama adeegsiga xoogga, isla markaana ay ixtiraamaan madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Lubnaan.
Is-afgaradku wuxuu sheegayaa in heshiiska kama dambaysta ahi uu xaqiijin doono dhammaadka joogtada ah ee dagaalka dhammaan jihooyinka, oo ay ku jirto Lubnaan, iyo fulinta qodobadan kale.
Qodobka labaad wuxuu ku saabsan yahay “ballanqaadka ah inaan la faragelin arrimaha gudaha ee midba midka kale.”
Dukumentigu wuxuu sidoo kale sheegayaa in Maraykanka iyo Iiraan ay ku heshiiyeen inay ka wada xaajoodaan heshiis kama dambays ah oo lagu gaaro ugu badnaan 60 maalmood gudahood, iyadoo muddadaas la kordhin karo haddii labada dhinac ay isla oggolaadaan.
Marka laga hadlayo go’doominta badda ee dekedaha koonfureed ee Iiraan iyo marinka maraakiibta ee Marin-biyoodka Hormuz, waxaa lagu sheegay in qaadista xayiraadda badda ay bilaaban doonto isla marka la saxiixo is-afgaradka, halka Maraykanku uu si buuxda u joojin doono xayiraaddaas muddo 30 maalmood gudahood ah.
Dhanka kale, Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan waxay dib u soo celin doontaa isu-socodka maraakiibta ee Hormuz heerkii uu ahaa ka hor dagaalka.
Maraykanka ayaa sidoo kale ballanqaaday inuu ciidamadiisa kala bixi doono meelaha ku dhow Iiraan muddo 30 maalmood gudahood ah marka heshiiska kama dambaysta ah la gaaro.
Sarkaal Maraykan ah ayaa sharxay in tani ay ka dhigan tahay in haddii heshiis rasmi ah lala gaaro Iiraan, joogitaanka ciidamada Maraykanka ee gobolka lagu soo celin doono heerkii uu ahaa ka hor bilowga colaadda.
Qodobka lixaad ee is-afgaradkan waxaa loo qoondeeyay “qorshe dib-u-dhis iyo horumar dhaqaale oo loogu talagalay Iiraan,” kaas oo lagu fulin doono iyadoo lala kaashanayo dalalka gobolka, qiimihiisuna aanu ka yarayn 300 bilyan oo doolar.
Is-afgaradku wuxuu sheegayaa in habka fulinta qorshahan lagu dhamaystiri doono 60 maalmood gudahood iyadoo qayb ka ah heshiiska kama dambaysta ah.
Maraykankuna uu bixin doono dhammaan rukhsadaha, ka-dhaafitaannada iyo oggolaanshaha lagama maarmaanka ah.
Maraykanka ayaa sidoo kale ballanqaaday inuu qaadi doono dhammaan cunaqabataynta saaran Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, inkastoo waqtiga iyo habka loo fulinayo arrintan lagu go’aamin doono heshiis dambe oo ay labada dhinac gaaraan.
Maraykanka iyo Iiraan waxay ku heshiiyeen in Iiraan aysan waligeed heli doonin hub nukliyeer ah, isla markaana labada dhinac ay iska kaashan doonaan baabi’inta walxaha nukliyeerka ee la kobciyey ee Iiraan.
Arrintan waxaa lagu fulin doonaa iyadoo walxahaas lagu burburinayo gudaha dalka Iiraan, iyadoo ay kormeerayso hay’adda caalamiga ah ee atoomikada.