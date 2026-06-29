Dawlada Iiraan Oo si Adag Ugu Jawaabtay Madaxweynaha Faransiiska

Wasiir Ku-xigeenka Arrimaha Dibadda ee Iiraan, Kazem Gharibabadi, ayaa ka jawaabay hadal uu dhawaan jeediyay Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, isagoo sheegay in Iiraan oo keliya ay mas’uul ka tahay miino-baarista marin-biyoodka Hormuz, isla markaana aan dal kale loo oggolaan doonin inuu ka qayb qaato hawshaas.
Qoraal uu ku daabacay barta X, Gharibabadi wuxuu sheegay in, sida uu dhigayo Heshiiska Isfahamka Islamabad, Iiraan oo keliya ay leedahay awoodda miino-baarista, mabda’ ahaanna aan la oggolaan karin faragelin shisheeye.
Wuxuu ku tilmaamay xaaladda taagan mid xasaasi ah oo adag, isagoo uga digay Faransiiska inuusan hadalladiisa iyo tallaabooyinkiisu sii hurin xiisadda jirta.
Dhanka kale, Madaxweyne Macron ayaa dhawaan, intii uu arrimaha amniga kala hadlayay Suldaanka Cumaan, Haitham bin Tariq, sheegay in Faransiisku uu la shaqayn doono xulafadiisa si loo miino-baaro marin-biyoodka Hormuz loona sugo ammaanka marinnada maraakiibta.