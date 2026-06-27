Saturday, June 27, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Dawlada Shiinaha Oo Lagactii Ugu Badnayd Abid ku Maalgaliyay Dalalka Tanzania iyo Ethiopia.

by Heemaaln
1 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail
A+A-
Reset

Dawlada Shiinaha ayaa ku dhowaad $34.5 bilyan ku maalgalisay dalalka Bariga Afrika, iyadoo Tanzania iyo Ethiopia ay yihiin labada waddan ee ugu badan ee soo jiitay maalgashiga Shiinaha.

Sidoo kale Tanzania ayaa heshay qiyaastii $11.5 bilyan, halka Itoobiya ay heshay $10.5 bilyan oo maalgashi toos ah (FDI).

Dhanka kale, maalgashiga tooska ah ee Shiinaha ku leeyahay Nigeria ayaa lagu qiyaasaa inuu ka badan yahay $77 bilyan, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka Afrika ee ugu weyn ee soo jiita maalgashiga Shiinaha. Inta badan maalgashiyadan waxay ku wajahan yihiin dhismaha, tamarta iyo warshadaha wax-soo-saarka, kuwaas oo door weyn ka qaata kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha.