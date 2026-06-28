Diyaarad sidday Ciyaartooy oo ku Burburtay Dalka Faransiiska.

Diyaarad sidday koox ciyaartooyada barafka ku dul carara ah ayaa ku burburtay bariga dalka Faransiiska, waxaana ku dhintay dhammaan 11- qof oo saarnaa.
Dadka geeriyooday waxaa ka mid ahaa shan macallin tababare, shan arday oo ay tababarayeen, iyo duuliyihii diyaaradda.
Diyaaradda ayaa burburtay wax yar kaddib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha. Qaar ka mid ah ehellada dadkii saarnaa ayaa goobta joogay, iyagoo daawanayay diyaaradda xilligii ay shilka gashay.
Diyaaraddu waxay ku dhacday meel u dhow xaafad ay dad deggan yihiin, hase yeeshee ma jirin cid dhulka joogtay oo wax ku noqotay.
Ilaa hadda lama oga sababta keentay shilka, waxaana socda baaritaanno lagu ogaanayo waxa sababay diyaaradda inay burburto.