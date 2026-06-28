Midowga Yurub Oo Walaac ka Muujiyay Xiisadaha sii Kordhaysa Ee Gobolka Tigray.

Midowga Yurub ayaa ka walaacsan xiisadaha sii kordhaya ee gobolka Tigreega.
Wuxuu ka digay in isbedelladii ugu dambeeyay ay wiiqi karaan heshiiskii Pretoria ee soo afjaray dagaalkii Tigreega ee labada sano socday.
Xafiiska Midowga Yurub ee Addis Ababa ayaa ku sheegay bayaan uu soo saaray 27 Juun 2026 in Jabhadda Xoreynta Dadka Tigreega (TPLF) ay “ka walaacsan tahay xiisadaha ka jira waqooyiga Itoobiya” iyagoo xusay sameynta gole gobol oo hore iyo in qasab looga saarayo militariga.
Midowga Yurub ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in tallaabooyinkani ay jebinayaan shuruudaha Heshiiska Nabadda ee Pretoria.
Wuxuu ku boorriyay dowladda federaalka iyo TPLF inay si degdeg ah u bilaabaan wadahadallo ku saabsan hirgelinta buuxda ee Heshiiska Pretoria.
Wuxuu sidoo kale xaqiijiyay taageerada uu u hayo dadaallada dhexdhexaadinta ee Midowga Afrika uu hoggaaminayo.
Bayaanka Midowga Yurub wuxuu daba socdaa hadal ka soo baxay Safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa 26-kii Juun.
Safaaraddu waxay ku baaqday in si buuxda loo hirgeliyo heshiiskii Pretoria.
Midowga Yurub Wuxuu hadalkan jeediyay toddobaad ka dib markii Mareykanku uu ku dhawaaqay inuu cunaqabatayn fiisaha ku soo rogay xubnaha “xagjirka ah” ee TPLF iyo qoyskooda.