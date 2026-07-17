Dowlada Somalia Oo FBI Maraykanka ku Wareejisay Eedeysane Abdikerim Abdullahi Eidleh

Dowladda Mareykanka ayaa ku guuleysatay inay Soomaaliya kala soo wareegto Cabdikariim Cabdullaahi Ciidleh (Abdikerm Abdelahi Eidleh), oo ka mid ah eedeysanayaasha ugu waaweyn ee lagu soo oogay kiiska musuqmaasuqa ee caanka noqday ee Feeding Our Future, sida lagu sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Federaalka ee gobolka Minnesota.
Mas’uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in Cabdikariim Ciidleh loo gudbiyay gobolka Minnesota 16-kii July 2026, kaddib markii lagu qabtay Soomaaliya bishii Juun ee sanadkan. Howlgalkan ayaa ka dhashay iskaashi dhex maray Hay’adda Dambi-baarista Federaalka Mareykanka (FBI), Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya (NISA), Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed iyo Wasaaradda Caddaaladda Soomaaliya.
Cabdikariim Ciidleh, oo 42 jir ah, ayaa ka mid ahaa dadkii lagu soo eedeeyay sanadkii 2022 inay ku lug lahaayeen fadeexadda Feeding Our Future, taas oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kiisaskii musuqmaasuq ee ugu waaweynaa taariikhda gobolka Minnesota. Eedeymaha loo haysto waxaa ka mid ah khiyaano dhanka isgaarsiinta ah (wire fraud), laaluush, lacag dhaqid iyo shirqoolo la xiriira barnaamijyo federaali ah. Guud ahaan wuxuu wajahayaa 31 dacwadood oo federaali ah.
Sida ku cad dukumentiyada maxkamadda, Ciidleh ayaa lagu eedeeyay inuu door muhiim ah ka qaatay abaabulka iyo taageeridda xarumo been abuur ah oo sheeganayay inay cunto siinayeen kumannaan carruur ah intii lagu jiray xilligii COVID-19. Dowladda Mareykanka ayaa ku doodaysa in lacagihii loogu talagalay quudinta carruurta loo weeciyay shirkado iyo akoonno been abuur ah, iyadoo malaayiin doollar lagu lunsaday nidaamkaas.
Mas’uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in Ciidleh uu Soomaaliya u baxsaday wax yar kaddib markii lagu soo oogay dacwadaha sanadkii 2022, balse baaritaanno iyo iskaashi caalami ah ay suurageliyeen in la helo halka uu ku sugnaa. Xeer Ilaaliyaha Federaalka ee Minnesota, Daniel Rosen, ayaa sheegay in kiiskani uu muujinayo in dadka lagu eedeeyo khiyaanada hantida dadweynaha aysan ka baxsan karin gacanta sharciga xitaa haddii ay dalal kale u baxsadaan.
Ciidleh ayaa la filayaa inuu kasoo muuqdo maxkamad federaali ah oo ku taalla Minnesota si loo bilaabo dhageysiga dacwadaha culus ee loo haysto. Kiiska Feeding Our Future ayaa horey sababay in tobannaan qof lagu soo oogo dacwado, iyadoo qaar badan lagu helay dambiyada loo haysto halka qaar kalena ay qirteen eedaha loo jeediyay.
Mas’uuliyiinta Mareykanka ayaa ku tilmaamay soo qabashadiisa guul weyn oo laga gaaray la dagaallanka musuqmaasuqa iyo lunsiga lacagaha dowladda, gaar ahaan kuwii loogu talagalay in lagu taageero carruurta nugul xilligii cudurka safmarka ahaa ee COVID-19.