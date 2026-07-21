Erdoğan Oo Khadka Telefoonka kula Hadlay Ra’iisul Wasaaraha Spain

Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa khadka telefoonka kula hadlay Ra’iisul Wasaaraha Spain, Pedro Sánchez, isagoo ugu hambalyeeyay guusha ay Spain ku hanatay Koobka Adduunka.
Erdoğan ayaa intii uu socday wada hadalka sheegay in uu si weyn ula dhacay farxaddii ay shacabka Gaza muujiyeen markii Spain ay ku guuleysatay koobka, isagoo xusay in dabaaldeggaasi uu ahaa mid xambaarsanaa dareen gaar ah.
Sidoo kale, Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in taageerada iyo mowqifka Spain ee shacabka Falastiin ay sare u qaadeen sumcadda dalkaasi, isla markaana ay sabab u noqdeen in Spain ay kasbato kalgacal iyo qadarin ballaaran oo ka timid bulshooyin badan oo caalamka ah.