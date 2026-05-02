Fallaagada oo qabsaday saldhig ciidan oo ku yaalla Mali oo uu leeyahay Ruushku

HNN: Ciidamada dowladda Mali iyo calooshood-u-shaqeystayaal Ruush ah ayaa la sheegay inay wareejiyeen (ama ka baxeen) saldhig ciidan oo istaraatiiji ah oo ku yaalla waqooyiga dalka, sida ay sheegtay kooxda gooni-goosadka ah ee FLA.
Toddobaadkii hore, kooxda FLA (Jabhadda Xoreynta Azawad) oo u badan qowmiyadda Tuareg, iyo kooxo jihaadiyiin ah oo xiriir la leh Al-Qaacida, ayaa weerarro ballaaran ku qaaday saldhigyo badan oo ay lahaayeen xukuumadda milateriga (junta) ee dalka galbeedka Afrika.
Weerarradaas waxaa lagu dilay wasiirka gaashaandhigga Mali, sidoo kale waxay keeneen in fallaagadu la wareegaan magaalada muhiimka ah ee Kidal ee waqooyiga.
Jimcihii, ciidamada dowladda ayaa ka baxay xerada milateri ee muhiimka ah ee Tessalit, oo ku dhow xadka, ka hor intaysan u baxsan dhanka koonfureed, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan FLA oo la hadlay wakaaladda wararka AFP. Ilo amni ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay hore uga tageen xerada, taas oo u suuragelisay fallaagada inay si fudud ula wareegaan iyada iyada oo aan wax dagaal ah dhicin.
Tessalit waxay ahayd meel istaraatiiji ah, sababtoo ah goobta ay ku taallo iyo jiritaanka garoon diyaaradeed oo ay ka duuli karaan diyaaradaha qumaatiga u kaca (helicopters) iyo diyaaradaha waaweyn ee milateriga. Ciidamada dowladda iyo xulafadooda Ruushka ayaa hore u joogay saldhiggaas.
Maalin ka hor, kooxda jihaadiyiinta ee JNIM ayaa xanibay waddooyinka soo gala caasimadda Bamako, inkastoo dadka hore ugu sugnaa magaalada loo oggolaaday inay ka baxaan.
Sidoo kale, ciidamada dowladda ayaa ka baxay saldhig kale oo yar oo la yiraahdo Aguelhok, oo qiyaastii 100 km koonfur ka xiga Tessalit, sida ay sheegeen siyaasi maxalli ah iyo sarkaal ka tirsan FLA Jimcihii.
