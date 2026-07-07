Guddiga Caalamiga ee Olombikada Oo Laalay Go’aankii Ruusha Looga Mamnuucay Ciyaaraha

Guddiga Caalamiga ee Olombikada ayaa cunaqateeyntii ay saareen Ruushka ka qaaday, iyaga oo u oggolaaday ciyaartooyda dalkaasi inay ka qayb galaan tartanka xaggaaga soo socda ee ka dhacay Los Angeles muddo laba sano gudahood ah.
Cunaqabataynta ayaa lasoo rogay bishii Oktoobar ee sannadkii 2023, iyada oo IOC ay u u sababaysay nidaam dowli oo taageeraya daroogada ciyaartooyda laga helo iyo ku xadgudub nidaamkaOlombikada, kadib galitaankii Ukraine.
IOC ayaa intaa ku dartay in midkoodna xubnaha guddiga olombikada ee Ruushka aysan haatan ka imaan xuduuda hoos imaanaysa maamulka Ukraine. Waxa uu guddigu sheegay in aysan go’aansan isticmaalka calanka iyo heesta qaranka. Ruushka ayaa soo dhoweeyay talaabadan, waxaana uu sheegay inay tahay in Olombikadu ay ka madax banaanaato siyaasadda.