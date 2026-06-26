Saturday, June 27, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Hogaamiye ka tirsan Xisbiga AFD ee Jarmalka Oo Muujiyay Nacaybka Uu u Qabo Somalida ku Dhaqan Jarmalka.

by Heemaaln
1 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail
A+A-
Reset

Siyaasiga Maximilian Krah oo ka tirsan xisbiga Midigta Fog ee AfD ee Jarmalka ayaa sheegay inaan uusan rabin inay dalkiisa ku noolaadaan Muslimiintu, waxaa uu si gaar ah tusaale u soo qaatay Soomaalida. Waxaa uu ku dooday inay yihiin Muslimiin guulaysta marka ay joogaan dalalka galbeedka.

Weriyaha caanka ah ee Mehdi Xasan oo waraystay ayaa si la yaab leh u waydiiyay maxaad ku diidan tahay Soomaalida.

Mehdi Hasan: Ma u malaynaysaa inay Muslimiin aad u badan ku nool yihiin Jarmalka?

Maximilian Krah: Ma rabo inay ku noolaadaan Jarmalka 10,000( Toban kun) oo Soomaali ah.

Mehdi: Ma jeclid Soomaalida.

Krah: Waan ogahay sida ay Soomaalidu u dhaqanto (u guulaysato) marka ay joogaan waddamada Reer Galbeedka, waanna ogahay sida ay reer Iiraan u dhaqmaan marka ay joogaan waddamada Reer Galbeedka. Labadubana waa Muslimiin.

Soomaalida ayaa si wayn looga hadal hayaa dalalka reer galbeedka, waxaana indhaha kusoo jeediyay Madaxweynaha Maraykanka ee Trump