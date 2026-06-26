Hogaamiye ka tirsan Xisbiga AFD ee Jarmalka Oo Muujiyay Nacaybka Uu u Qabo Somalida ku Dhaqan Jarmalka.

Siyaasiga Maximilian Krah oo ka tirsan xisbiga Midigta Fog ee AfD ee Jarmalka ayaa sheegay inaan uusan rabin inay dalkiisa ku noolaadaan Muslimiintu, waxaa uu si gaar ah tusaale u soo qaatay Soomaalida. Waxaa uu ku dooday inay yihiin Muslimiin guulaysta marka ay joogaan dalalka galbeedka.
Weriyaha caanka ah ee Mehdi Xasan oo waraystay ayaa si la yaab leh u waydiiyay maxaad ku diidan tahay Soomaalida.
Mehdi Hasan: Ma u malaynaysaa inay Muslimiin aad u badan ku nool yihiin Jarmalka?
Maximilian Krah: Ma rabo inay ku noolaadaan Jarmalka 10,000( Toban kun) oo Soomaali ah.
Mehdi: Ma jeclid Soomaalida.
Krah: Waan ogahay sida ay Soomaalidu u dhaqanto (u guulaysato) marka ay joogaan waddamada Reer Galbeedka, waanna ogahay sida ay reer Iiraan u dhaqmaan marka ay joogaan waddamada Reer Galbeedka. Labadubana waa Muslimiin.
Soomaalida ayaa si wayn looga hadal hayaa dalalka reer galbeedka, waxaana indhaha kusoo jeediyay Madaxweynaha Maraykanka ee Trump