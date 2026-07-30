Iiraan oo Sheegtay inay Diyaarado kasoo Ridday Mareykanka

Ilaalada Kacaanka Iiraan ayaa sheegtay in saddex diyaaradood oo dagaal oo nooca F-35 ah oo Maraykanku leeyahay gebi ahaanba lagu burburiyay, halka saddex kale ay si daran ugu dhaawacmeen weerar gantaallo ah oo lagu qaaday saldhigga cirka ee Al-Azraq ee dalka Urdun. Si kastaba ha ahaatee, sheegashadan weli ma xaqiijin saraakiisha Maraykanka ama Urdun, mana jirto ilo madax-bannaan oo xaqiijisay.
Waaxda xiriirka dadweynaha ee Ilaalada Kacaanka ayaa sheegtay in weerarku uu jawaab u ahaa duqeymo cirka ah oo Maraykanku ku qaaday laba guri oo la degganaa oo ku yaalla Jasiiradda Qeshm. Duqeymahaas ayaa la sheegay inay dileen saddex xubnood oo ka tirsan hal qoys, oo uu ku jiray hal ilmo, isla markaana ay ku dhaawaceen laba carruur ah oo kale.
Ilaalada Kacaanka ayaa sidoo kale sheegay in hangar lagu rakibo laguna dayactiro diyaaradaha dagaalka oo ku yaalla saldhigga cirka ee Al-Azraq la beegsaday, taas oo ay ku dhinteen dhowr sarkaal oo Maraykan ah iyo xubno ka tirsan shaqaalaha farsamada. Hase yeeshee, lama bixin tirooyin gaar ah ama faahfaahin dheeraad ah.
Maraykanka ayaa isaguna weli soo saarin wax bayaan rasmi ah oo ku saabsan sheegashada ah in diyaaradaha F-35 la burburiyay ama in ay jiraan wax khasaare naf ah oo soo gaaray ciidamadiisa.