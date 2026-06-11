Iran Iyo Maraykanka Oo Xoojinaya Wada-hadalada Heshiis Hordhac ah Iyadoo Duqayntu sii Socoto

Dadaallada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis hordhac ah oo u dhexeeya Iran iyo Mareykanka ayaa si weyn u xoogeystay, inkastoo labada dhinac ay weli isweydaarsanayaan weerarro militari, sida ay sheegeen ilo xog-ogaal ah iyo saraakiil reer Yurub ah.
Wadahadallada ayaa hadda diiradda saaraya sidii loo dejin lahaa hannaan lagu sii deyn karo tobannaan bilyan oo doollar oo ah hantida iyo dakhliga saliidda Iran ee ku xayiran bangiyada shisheeye. Ilo ku dhow wadaxaajoodyada ayaa sheegay in Tehran iyo Washington ay gaareen isfaham siyaasadeed oo guud, inkastoo weli ay jiraan qodobo farsamo iyo maaliyadeed oo u baahan in laga heshiiyo.
Iran ayaa la sheegay inay doonayso in si degdeg ah loo sii daayo lacag u dhaxaysa 6 illaa 12 bilyan oo doollar, halka Mareykanku uu doorbidayo in lacagahaas loo sii daayo si tartiib tartiib ah, gaar ahaan arrimaha bani’aadannimada, halkii si toos ah loogu wareejin lahaa Tehran.
Horumarkan diblomaasiyadeed ayaa kusoo beegmaya xilli xiisadaha militari ee labada dal ay weli taagan yihiin, balse dhinacyadu waxay u muuqdaan kuwo doonaya inay helaan waddo lagu yareeyo colaadda isla markaana lagu gaaro heshiis furaya waddo cusub oo wadaxaajood.