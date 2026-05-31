Iran Oo Dib u Billowday Wax-soo-saarka Gaaska Dabiiciga ah Ee Goobta weyn ee South Par

Iran ayaa dib u billowday qayb ka mid ah wax-soo-saarka gaaska dabiiciga ah ee goobta weyn ee South Pars, kaddib weerarro ay Israa’iil ku qaaday xaruntaasi bishii Maarso, sida ay warbaahinta dowladda Iran sheegtay.
Madaxa Shirkadda Pars Oil and Gas, Touraj Dehqani, ayaa sheegay in saddex madal oo badda ku yaalla dib loogu soo celiyay shaqadii, isagoo xusay in aanay waxyeello toos ah kasoo gaarin weerarradii dhacay.
Sida ay baahisay IRNA, gaaska laga soo saaro saddexda madal ayaa hadda loo weecinayaa xarumo kale oo lagu farsameeyo inta ay socdaan dayactirrada lagu sameynayo qaybaha waxyeelladu gaartay.
Ciidamada Israa’iil ayaa bartamihii Maarso weeraray goobta South Pars, oo qayb ka ah keydka gaaska dabiiciga ah ee ugu weyn dunida, taas oo dhalisay weerarro aargoosi ah oo Iran ay ku qaaday kaabayaal tamareed oo ku yaalla gobolka, iyadoo adeegsanaysa gantaallo iyo diyaarado aan duuliye lahayn.