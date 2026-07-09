Israa’iil Oo ku Dhawaaqday in ay Weerar ku Qaadayso Iiraan.

12
Wasiirka Difaaca Israa’iil, Israel Katz, ayaa sheegay in ciidamada dalkiisu ay “heegan ku jiraan isla markaana diyaar u yihiin dib u billaabista ololaha milatari” ee ka dhanka ah Iran.
Waxa uu intaa ku daray in haddii loo baahdo Israa’iil ay mar saddexaad weerari karto Iran. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay inuu hadalkan ka jeediyay munaasabad ay ku qalin jabinayeen duuliyayaal cusub.
Israa’iil ayaa tan iyo bilowgii dagaalka ku lug lahayd hawlgallada ka dhanka ah Iran, iyadoo 28-kii Febraayo weerarro wadajir ah la fulisay Mareykanka.