Sunday, April 19, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Somali

Israa’iil Oo Sheegtay Inay In Mareykanka kala Shaqaynayso Burburinta Xabbad-joojinta

by Heemaaln
1 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail

Warbaahinta gudaha Israa’iil ayaa sheegtay in Israa’iil iyo xulafadeeda Mareykanka ay si dhow uga wada shaqeynayaan diyaar-garow ku aaddan suurtagalnimada burburinta xabbad-joojinta ay la leeyihiin Iiraan, iyadoo la tilmaamay in xarumaha tamarta ay noqon karaan bartilmaameedyo cusub haddii dagaalku dib u qarxo.

Wargeyska Maariv, oo soo xiganaya sarkaal sare oo militari oo aan magaciisa la shaacin, ayaa sheegay in “isku-duwidda labada dhinac ay tahay mid aad u sarreysa,” isla markaana haddii dagaalku dib u bilowdo, weerarradu ay ku fidi karaan kaabayaasha tamarta ee Iiraan.

Warbixintu waxay intaas ku dartay in Iiraan ay weli ku adkeysaneyso xaqeeda kobcinta uranium-ka, halka dhexdhexaadiyeyaasha wadahadallada u dhexeeya Washington iyo Tehran aysan muujin rajo muuqata oo xal degdeg ah.

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.