Ra’yi ururin: %85 Shacabka Mareykanka oo ka hor yimid dagaalka Iran

Warbixin ay daabacday warbaahinta Politico ayaa iftiimisay aragti dadweyne oo si weyn u dhaliilaysa qaabka loo wajahayo xiisadda u dhaxeysa Mareykanka iyo Iran. Sida lagu sheegay cod-ururin (poll) ay warbaahintu samaysay, boqolkiiba 85% dadka Mareykanka ah ayaa aaminsan in Donald Trump uusan ku guuleysan karin dagaal ka dhan ah Iiraan, gaar ahaan mid lagu tilmaamay mid socday muddo ku dhow 40 maalmood oo aan wax natiijo muuqata laga gaarin.
Natiijooyinka sahankan ayaa muujinaya in kalsoonida dadweynaha Mareykanka ee ku aaddan guul militari oo laga gaaro Iiraan ay aad u hooseyso. Dadka badankood waxay aaminsan yihiin in dagaal kasta oo dheeraada uu sababi karo khasaare dhaqaale, mid ciidan iyo mid siyaasadeed, iyada oo aan la helin guul cad oo la taaban karo. Tani waxay ka tarjumaysaa dareen guud oo ka jira bulshada Mareykanka oo ka daalay dagaallada dibadda, gaar ahaan kuwii hore ee Bariga Dhexe.
Dhanka kale, kaliya 15% dadka la wareystay ayaa qaba in yoolalka dagaalka la gaaray ama ay suurtagal tahay in guul laga gaaro. Qeybtan yar waxay inta badan ku doodayaan in cadaadiska militari iyo midka dhaqaale ee la saarayo Iiraan uu keeni karo in Tehran ay ka tanaasusho mowqifyadeeda, inkastoo aragtidan aysan helin taageero ballaaran.
Warbixintu waxay sidoo kale tilmaamaysaa in aragtidan taban ay saameyn ku yeelan karto go’aan-qaadashada siyaasadeed ee gudaha Mareykanka, gaar ahaan marka ay timaado doorashooyinka iyo taageerada loo hayo hoggaanka. Khubarada siyaasadda ayaa sheegaya in haddii dadweynuhu ay si weyn uga soo horjeestaan dagaal, ay adkaan karto in maamulka uu sii wado ama ballaariyo hawlgallada militari.
Intaa waxaa dheer, sahankan ayaa kusoo beegmaya xilli xiisadaha gobolka ay sare u kacayaan, iyadoo arrimo ay ka mid yihiin marinka Strait of Hormuz iyo iskahorimaadyada militari ay sii kordhinayaan walaaca laga qabo dagaal ballaaran. Marinkan oo muhiim u ah ganacsiga shidaalka caalamka ayaa noqday meel xasaasi ah oo hadba dhinac uu isku dayo inuu saameyn ku yeesho.
Gunaanad ahaan, natiijada cod-ururintan ayaa muujinaysa kala aragti duwanaansho weyn oo u dhaxeysa hoggaanka siyaasadda iyo dareenka dadweynaha. Inkastoo qaar ka mid ah madaxda Mareykanka ay muujiyaan kalsooni ku aaddan cadaadinta Iiraan, haddana inta badan shacabka Mareykanka waxay u arkaan dagaal noocan ah mid aan guul keeni doonin, isla markaana leh khataro ka badan faa’iidooyinka la filayo.