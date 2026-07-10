Jarmalka oo Ciidamadiisa kala Baxaya Iraaq

Wakaaladda wararka Reuters, oo soo xiganaysa wargeyska Jarmalka ee Der Spiegel, ayaa sheegtay in Jarmalku uu ciidamadiisa kala bixi doono magaalada Erbil ee Gobolka Kurdida ee waqooyiga Ciraaq, isla markaana uu xiri doono saldhiggiisa milatari ee ku yaalla magaaladaas.
Go’aankan ayaa yimid kadib markii Maraykanku uu go’aansaday inuu kala baxo ciidamadii masuulka ka ahaa ilaalinta saldhigga, taasoo qayb ka ah qorshihiisa lagu dhimayo joogitaanka ciidamadiisa milatari ee gobolka.
Der Spiegel ayaa, iyadoo soo xiganaysa kulan warbixin lagu siiyay Guddiga Difaaca ee Baarlamaanka Jarmalka, sheegtay in ciidamada Jarmalku ay ka bixi doonaan Erbil dhammaadka bisha Sebtembar, oo ay ka harsan tahay wax ka yar saddex bilood.
Hadda waxaa saldhig ku leh qiyaastii 30 askari oo Jarmal ah xero ku taalla duleedka garoonka diyaaradaha ee Erbil.
Jarmalku wuxuu hore u yareeyay joogitaankiisa milatari ee Bariga Dhexe sababo la xiriira khataraha amni ee ka dhashay dagaalka u dhexeeya Iran iyo Maraykanka.