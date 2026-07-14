Madaxwayne Cagjer Oo Qaabilay Wafdi ka Socday Midowga Yurub.

Madaxweynaha DDS, Mudane Mustafe Muxummed Cumar ayaa qaabilay wafdi ka socday Midowga Yurub (EU) oo ka kala yimid xafiisyadooda Brussels (Belgium) iyo Addis Ababa.
Madaxweynuhu waxa uu wafdiga uga warbixiyey xaaladda guud ee Deegaanka Soomaalida, gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada, horumarka, dhismaha kaabeyaasha dhaqaalaha, horumarinta adeegyada aasaasiga ah sida biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada, dadaallada lagu dhimayo saamaynta isbeddelka cimilada, iyo xoojinta awoodda hay’adaha fulinta ee DDS.
Dhankooda, wafdiga Midowga Yurub ayaa soo dhaweeyey isbeddellada muuqda ee ka hirgalay Deegaanka Soomaalida, iyaga oo hoosta ka xarriiqay inay sii xoojin doonaan wada shaqaynta iyo iskaashiga ay la leeyihiin DDS iyo guud ahaan Dowladda Federaalka Itoobiya.