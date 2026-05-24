Somalia oo Taageertay Bayaan ka soo Baxay 15 Dal Oo Diiday Safaarada Qudus Ee Somaliland.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee dowladda Somalia ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay si xooggan ugu taageertay bayaan wadajir ah oo kasoo baxay wasiirrada arrimaha dibadda ee dalal badan oo Carbeed iyo Islaami ah, kuwaas oo cambaareeyay tallaabada maamulka Somaliland uu ku sheegay inuu “safaarad” ka furayo magaalada Jerusalem.
War-saxaafadeedka oo kasoo baxay magaalada Mogadishu kuna taariikheysan 24-ka May 2026, ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay soo dhoweyneyso mowqifka mideysan ee ay qaateen dalalka ay kamid yihiin Masar, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Turkey, Pakistan, Indonesia, Djibouti, Palestine, Oman, Sudan, Yemen, Lebanon iyo Mauritania, kuwaas oo si wadajir ah u cambaareeyay qorshaha Somaliland ee furashada xafiis diblomaasiyadeed oo ku yaalla Quddus la haysto.
Bayaanka ayaa lagu tilmaamay tallaabada Somaliland mid “sharci darro ah oo aan la aqbali karin”, islamarkaana si toos ah uga hor imaaneysa sharciga caalamiga ah iyo go’aannada Qaramada Midoobay ee khuseeya magaalada Quddus.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in tallaabadaasi ay dhaawaceyso xaaladda sharci iyo taariikheed ee magaalada Bariga Quddus oo ay beesha caalamku u aqoonsan tahay dhul Falastiiniyiin ah oo la heysto tan iyo sanadkii 1967.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in dalalka bayaanka wadajir ah soo saaray ay si cad u diideen tallaabo kasta oo hal dhinac ah oo sharciyeyn karta qorshe kasta oo ka hor imanaya qawaaniinta caalamiga ah iyo go’aannada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
War-saxaafadeedka ayaa si gaar ah u xusay in Soomaaliya ay soo dhoweyneyso taageerada ay dalalkaasi u muujiyeen midnimada, madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in mowqifkaasi uu caddeyn u yahay taageerada caalamiga ah ee loo hayo ilaalinta wadajirka dhuleed ee dalka iyo diidmada tallaabo kasta oo lagu wiiqayo madax-bannaanida Soomaaliya.
Arrintan ayaa kusoo aadeysa kadib markii warbaahin caalami ah ay baahiyeen in Somaliland ay qorsheyneyso inay safaarad ka furato magaalada Jerusalem, halka Israel ay dhankeeda qorsheyneyso inay safaarad ka furato Hargeisa, kadib markii Israa’iil ay noqotay dalkii ugu horreeyay ee si rasmi ah u aqoonsada Somaliland dhammaadkii sanadkii 2025.
Khilaafkan diblomaasiyadeed ayaa sii kordhinaya xiisadda u dhexeysa Muqdisho iyo Hargeysa, iyadoo dowladda federaalku ay tallaabadaasi u aragto xadgudub ka dhan ah madax-bannaanida Soomaaliya, halka Somaliland ay ku doodayso inay xaq u leedahay xiriir diblomaasiyadeed oo madax-bannaan maadaama ay isku aragto dal gooni isu taagay.