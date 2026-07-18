Trump iyo Madaxweynaha FIFA Oo ka Qeyb-galay Munaasabad Trump Tower ee Koobka Adduunka

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Madaxweynaha FIFA, Gianni Infantino, ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu qabtay Trump Tower ee magaalada New York, halkaas oo lagu soo bandhigay Koobka Adduunka 2026. Infantino ayaa ku tilmaamay tartanka inuu yahay midkii ugu guusha badnaa taariikhda FIFA, isagoo sheegay inuu mideeyay malaayiin taageere oo dunida ku nool.
Intii ay munaasabaddu socotay, Trump ayaa si kaftan ah u yiri: “FIFA waa wax weyn… marka laga reebo haddii aad taageerto Argentina oo laga badiyo.” Hadalkaas ayaa qosol ka dhex dhaliyay madasha, waxaana si weyn loogu faafiyey baraha bulshada.
Ciyaarta kama dambaysta ah ee Koobka Adduunka ayaa 19-ka July ka dhici doonta New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), waxaana foodda is dari doona Argentina iyo Spain. Trump ayaa la filayaa inuu daawado kulanka, isla markaana uu si wadajir ah ula guddoonsiiyo koobka kooxda ku guuleysata isagoo garab taagan Gianni Infantino.
Saadaasha shirkadda xogta ciyaaraha ee Opta ayaa muujinaysa in Spain ay haysato 45.1% fursad ay ku badin karto 90-ka daqiiqo gudahood, halka Argentina la siiyay 29.4%, iyadoo 25.4% loo arko inay ciyaartu gaari karto waqti dheeri ah ama gool-ku-laadyo.