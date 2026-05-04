Trump oo ku Jahwareersan sida Uu u Wajahayo Xiisada Iran

Warar ay baahisay Axios ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, uu wajahayo jahwareer siyaasadeed oo la xiriira sida uu u maareynayo xiisada kala dhexeeysa Iran. Ilo ka tirsan maamulka ayaa sheegay in Trump uu ka niyad jabay xaaladda taagan, maadaama aysan jirin heshiis muuqda oo la gaaray, isla markaana aysan furneyn waddo sahlan oo militari oo lagu wajaho Tehran.
Sarkaal sare oo la hadlay Axios ayaa si kooban u qeexay aragtida Trump, isagoo yiri: “Madaxweynuhu wuxuu rabaa ficil, wuxuu rabaa cadaadis, wuxuuna rabaa heshiis.” Hadalkan ayaa muujinaya saddex jihadood oo isku mar la doonayo—cadaadis lagu saaro Iran, tallaabooyin muuqda oo muujinaya awood, iyo in ugu dambeyn la gaaro heshiis siyaasadeed. Si kastaba, isku dheelitirka saddexdan arrimood ayaa noqday mid adag, maadaama tallaabo kasta oo cadaadis ah ay adkeyn karto suurtagalnimada wadaxaajood.
Xaaladda ayaa ka sii murugsan iyadoo aan weli la helin waddo cad oo lagu gaari karo heshiis cusub oo ku saabsan arrimaha nukliyeerka ama xiisadaha gobolka. Iran ayaa dhinaceeda muujisay adkaysi, halka Mareykanka uu isku dayayo inuu kordhiyo cadaadiska dhaqaale iyo kan diblomaasiyadeed. Tani waxay keentay xaalad dhex-dhexaad ah oo aan ahayn dagaal toos ah, balse sidoo kale aan u dhoweyn heshiis degdeg ah.
Falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa sheegaya in Trump uu ku jiro xaalad adag oo u baahan go’aan cad, maadaama uu doonayo inuu muujiyo awood hoggaamineed, isla markaana uu ka fogaado dagaal ballaaran oo khatar gelin kara gobolka. Xaaladdan “cadaadis iyo wadaxaajood isku mar ah” ayaa ah istiraatiijiyad adag oo u baahan dheelitirnaan, balse waxay sidoo kale keeni kartaa jahawareer siyaasadeed haddii aan si taxaddar leh loo maareyn.
Guud ahaan, warbixintan ayaa muujinaysa in xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran uu weli ku jiro marxalad adag oo aan lahayn jihayn cad, iyadoo la isku dayayo in la helo xal u dhexeeya cadaadis, wadaxaajood, iyo ka fogaanshaha isku dhac militari oo toos ah