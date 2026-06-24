Wasiirka Difaaca Israel:”Maraykanku Nagana Dalban in Ciidamada Israa’iil laga Saaro koonfurta Liibanon”

Wasiirka Difaaca Israa’iil, Yisrael Katz, ayaa sheegay in aanu jirin wax dalab ah oo Maraykanku ka yimid oo ku saabsan in ciidamada Israa’iil ay ka baxaan koonfurta Lubnaan.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda Lubnaan, ciidamada Israa’iil ayaa madaafiic ku garaacay duleedka magaalada Yatar.
Qoraalka is-afgaradka ee u dhexeeya Maraykanka iyo Iran ayaa sidoo kale dhigaya in dagaalka laga joojiyo dhammaan jihooyinka, oo ay ku jirto Lubnaan, muddo 60 maalmood ah oo xabbad-joojin ah.
Katz ayaa wareysi uu ku bixiyay Tel Aviv ku yiri:“Waxaan hore u shaacinay inaanan dib uga laaban doonin xaalad kasta, ilaa haddana waana guul diblomaasiyadeed — ma jirto wax dalab ah oo Maraykanku ka soo jeediyay in Israa’iil ay ka baxdo Lubnaan.”
Markii la weydiiyay haddii ciidamada Israa’iil ay u hoggaansami doonaan dalab noocaas ah haddii Maraykanku mustaqbalka soo jeediyo, wuxuu sheegay inuu si cad ugu sheegay Xoghayaha Difaaca Maraykanka Pete Hegseth iyo Ra’iisul Wasaare Benjamin Netanyahu inay arrintaas gaarsiiyaan Madaxweyne Donald Trump.
Wuxuu yiri:“Waxaan halkaas u joognaa inaan difaacno dadka deggan gobollada waqooyiga.”