“Waxa Israel Na-geeyay Waa Xumaanta ay Dawlada Somaliya Nagu Hayso.”Boqor Buurmadoow by Heemaaln July 1, 2026 July 1, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 2 Dad ku Dhintay Qarax ka Dhacay Warshad ku Taala Gobolka Hunan Shiinaha. Trump oo ka hadlay soo jeedin cusub oo Iran ah. “Kuma qanacsani” Maxkamada Sare oo Go’aan ka soo Saartay Doorashadii Koonfur Galbeed Imaaraadka Oo Diiday Cudurdaarka Iran Ee Weeraradii Heshiis Difaac-na la Gashay Hindiya 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Wasiir: Fiqi Oo si Adab u Aflagaadeeyey Madaxweyne Horr Sheekh Shariif..