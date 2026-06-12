Xasan Sheekh Oo Waraysi kaga Hadlay Muranka Doorashada Mucaaridka Aqoonsiga Somaliland by Heemaaln June 12, 2026 June 12, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 5 Banaanbaxyo ka dhacay Jarmalka, laguna taageeraayo wariso laga fidiyey sawiro been abuur ah Iiraan oo Dalalka Carabta ka Dalbatay Magdhow iyo Sababta Golaha Wasiirada Somalia oo Xeerar Muhiim ah ansixiyey, kana dooday.. Wadahadalkii u socday Dawlada & Mucaaradka Muqdisho Oo Burburay 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Koox Argagixiso ah oo Abaal-marin 2 Milyan oo Euro Siineysa Qofka Keena Xogta Madaxweyne Afrikan ah next post “Heshiiska Yuhuda iyo Somaliland Waa Xaaraan Ma-banaana..”Wariye Cabdimaalig Coldoon.