Duqa London Oo ka Hadlay Weerarkii Uu Bulshada Yahuuda u Gaystay Ninka Somaliga ah

Duqa magaalada London, Sadiq Khan, ayaa ka hadlay kororka heerka khatarta argagixisada, isagoo sheegay inuu doonayo inuu “u xaqiijiyo dhammaan dadka London ku nool iyo kuwa booqashada ku jooga in la samaeynayo wax kasta oo suurtagal ah si loo aan ilaaliyo amniga magaaladeenna oo aan u hubinno badbaadada dhammaan bulshooyinkeenna.”
Wuxuu sidoo kale sheegay in adeegyada degdegga ahi ay isu diyaariyaan xaaladaha noocan oo kale ah “maalin kasta, maalin walba,” ayna leeyihiin “qorshayaal si wanaagsan loo hagaajiyay,” iyadoo saraakiil khibrad leh ay shaqeynayaan “habeen iyo maalin.”
Wuxuu intaa ku daray: “Maalmaha soo socda waxaa jiri doona booliis dheeraad ah oo lagu arki doono waddooyinka London, oo ay ku jiraan askar hubeysan oo dheeraad ah, kuwaas oo halkaas u joogaya inay ka caawiyaan booliiska ilaalinta badbaadada dhammaanteen.”