“Ismaaciil Cumar Geelow Gacmaha isgaadhi doona Hadii Nabada ilaalin waydo”Ugaas Koosaar by Heemaaln August 3, 2026 August 3, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 9 Turkiga Oo ISRAEL ku Eedeeyay Inay Abuurayso Cadow Cusub oo ay la Dagaalanto. Diyaarad sidday Ciyaartooy oo ku Burburtay Dalka Faransiiska. Marco Rubio oo ku eedeey Zelensky in uu been ka sheegay Maraykanka Xasan Sheekh Oo Gudoomiyay Shir Uu la Yeeshay Golaha Wasiirada Iyo Taliyayaasha Ciidamada 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Ciidamadii Deni u Diray in Ay Gaalkacayo Weerareen Oo U Goostay Dhinaca Federaalka. next post Dawlada Uganda Oo Taalo U Dhistay Yonatan Netanyahu, Oo ahaa Walaalka Ra’iisul wasaaraha Israa’iil.