Ciidamadii Deni u Diray in Ay Gaalkacayo Weerareen Oo U Goostay Dhinaca Federaalka. by Heemaaln August 3, 2026 August 3, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 10 Israel Oo ku Ceebowday Xog Sirdoon Oo ay Siiyeen Madaxweyne Trump Diyaarad milatariga Ee Ciidanka Turkiga Oo Qaaday Ciidanka Somaliya Dowlada Federaalka Oo ku Adkaysatay in ay la Dagaallamayso Ciidanka Hubaysan ee kasoo Horjeeda: Iiraan Oo Hirgelisay Saldhigyo Cusub oo ku Yaalla Dhulka Hoostiisa 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Ma Dhabbaa In Ciyaarhanka Mika Godts Uu Qaatay Diinta Islaamka Xili Uu ku Biirayo kooxda PSG.? next post “Ismaaciil Cumar Geelow Gacmaha isgaadhi doona Hadii Nabada ilaalin waydo”Ugaas Koosaar