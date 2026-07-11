Saturday, July 11, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Kooxda Trump Oo Iiraan ka Dalbaday Saddex Qodob Oo Lagu Dejiyo Xiisadda ka taagan Hormuz.

by Heemaaln
1 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail
A+A-
Reset

Kooxda Trump ayaa la sheegay inay Iiraan ka dalbanayso saddex qodob oo muhiim ah si loo dejiyo xiisadda ka taagan Marinka Hormuz.

Qodobbadaas waxaa ka mid ah:

1- Inay si cad u shaaciso in Marinka Hormuz uu u furan yahay maraakiibta caalamiga ah.

2- Inay ballanqaaddo joojinta weerarrada lagu hayo maraakiibta ganacsiga.

3- Inay xaqiijiso in maraakiibtu si xor ah u mari karaan marinka, iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin.

Saraakiil Mareykan ah ayaa sidoo kale sheegay in caqabadda ugu weyn ee hortaagan heshiis waara ay tahay kala qeybsanaanta ka jirta hoggaanka Iiraan, halkaas oo ay ku sugan yihiin xubno mayal adag oo taageersan tallaabooyin militari oo adag.